Vaccini: montagne Piemonte come isole, saranno covid free

(ANSA) - TORINO, 18 MAG - Il Piemonte è la prima Regione in Italia a rendere le sue montagne Covid free attraverso la vaccinazione di tutti i residenti dei comuni montani che presentano presidi sanitari minimi, analogamente a quanto già fatto in Italia con le isole minori. In queste ore sono stati definiti alcuni parametri, basati su altitudine e tempo per raggiungere il presidio sanitario, che danno vita alla mappa dei comuni che saranno vaccinati per intero, indipendentemente dalla fascia d'età dei residenti.

I dettagli dell'iniziativa saranno presentati domani in una videoconferenza. (ANSA).