Torna a Saluzzo Start, tra arte, antiquariato e artigianato

(ANSA) - TORINO, 18 MAG - Torna a Saluzzo Start, arte contemporanea, antiquariato e artigianato per ri-partire. La manifestazione, che l'anno scorso è stata spostata in autunno con le restrizioni dovute all'emergenza sanitaria, si terrà dal 28 maggio al 21 giugno.

La quinta edizione di Start è stata presentata in una conferenza stampa al Teatro Magda Olivero di Saluzzo dalla Città con l'organizzazione della Fondazione Amleto Bertoni e la direzione artistica di Sti - Soluzioni Turistiche Integrate e la consulenza di Stefano Raimondi direttore artistico di ArtVerona.

"Per la Fondazione Amleto Bertoni - scrive il presidente Carlotta Giordano - e per la Città, Start è il primo tassello di un grande cartellone che farà di Saluzzo e delle Terres Monviso un luogo di grandi eventi, cultura, sapori del territorio da conoscere, musica, esperienze outdoor che uniscono paesaggio ed arte. Una promozione del territorio a 360 gradi che fa dei giovani, della cultura e della socialità, assolutamente da ritrovare, ma seguendo le regole, il perno del Re-Start." "Questa edizione ha per noi tutti il sapore della diga che non cede alla piena. La pandemia ha lasciato le sue cicatrici, ma tutti gli artigiani, artisti e antiquari (con numeri record di partecipazione) che hanno scommesso con noi su Start 2021 vogliono esprimere un concetto ben preciso: è stata dura, ma non ci avete piegati. E questo è un messaggio non sono per Saluzzo, ma per l'Italia intera" spiega aggiunge Matteo Dispenza, direttore artistico di Start. (ANSA).