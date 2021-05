Salvato capriolo ferito lungo la cremagliera Sassi-Superga

(ANSA) - TORINO, 18 MAG - E' stato notato in un piccolo affossamento lungo il percorso della cremagliera che da Sassi porta a Superga, praticamente immobile a causa delle gravi ferite che si era procurato probabilmente tentando di scavalcare la recinzione che delimita la linea tramviaria. A trarre in salvo l'animale, un capriolo maschio di circa 3 anni, sono stati gli esperti del Centro Animali Non Convenzionali del Dipartimento di Scienze Veterinarie che opera in convenzione con la Città Metropolitana di Torino con il servizio 'Salviamoli insieme on the road'.

Si tratta del centesimo intervento dall'inizio dell'anno per il personale del Canc che ha soccorso l'animale che non riusciva più a muoversi e a reggersi sulle zampe. I controlli dei veterinari del Centro di Grugliasco hanno consentito di appurare che il capriolo presentava una ferita sul dorso e due fratture, una del bacino e una della mandibola. Domani mattina l'ungulato sarà sottoposto a un intervento chirurgico seguito poi da una lunga degenza e dalla riabilitazione. (ANSA).