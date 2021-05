Quadriciclo elettrico Mole Urbana al Salone Nautico Venezia

(ANSA) - TORINO, 18 MAG - Mole Urbana, il quadriciclo elettrico pesante disegnato da Umberto Palermo, diventa prodotto industriale. Dopo la presentazione del prototipo avvenuta il 2 luglio al Museo Nazionale dell'Automobile di Torino, il 29 maggio al Salone Nautico di Venezia saranno resi noti il piano industriale, i costi, i partner, il luogo di produzione, il sistema di assistenza veicoli e le modalità di possesso e acquisto.

A Venezia sarà presentata l'intera gamma di Mole Urbana, che comprende la versione Small due posti, la Corriera 4 posti, il Pick up e, visto il forte sviluppo del delivery, le versioni Lavoro doppia cabina, Lavoro Small, Lavoro Maxi e Lavoro Negozio Ambulante per il mondo food. I mezzi per il delivery hanno una peculiarità: possono contenere un volume da 2 a 4,4 metri cubi in uno spazio molto ridotto, in modo da occupare meno suolo pubblico possibile. A Venezia saranno annunciati i tempi delle consegne e i prezzi. Tutta la gamma potrà essere provata all'Arsenale. Verranno anche rese note le modalità di finanziamento per l'acquisto, con una formula dedicata ai possessori di partita Iva.

Il progetto Mole Urbana considera inoltre l'impatto che le città subiranno con il proliferare di colonnine di ricarica elettrica. Nella conferenza stampa sarà presentato il progetto di una gamma di colonnine elettriche, disegnate anch'esse da Umberto Palermo, le cui forme dovranno integrarsi nei centri storici rispettando stile e materiali della città. All'estetica si aggiunge la capacità di assorbire gli urti, evitando gli antiestetici dissuasori d'urto attorno alle colonnine. In occasione del Salone Nautico verrà svelata la prima di queste colonnine, dedicata a Venezia. L'arte tornerà protagonista con 16 artisti da tutto il mondo, che interpreteranno la colonnina della Serenissima. "Ho scelto il Salone Nautico perché sarà improntato all'ecosostenibilità e Venezia perché è una città che già dal 1600 ha saputo risolvere con ingegno un problema di mobilità con le sue gondole", spiega il designer Umberto Palermo. (ANSA).