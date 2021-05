Ospedale infantile di Torino diventa galleria d'arte

(ANSA) - TORINO, 18 MAG - L'opera del pittore svedese Hugo Salmson 'Interno con bambini che giocano a carte' riprodotta su una parete dell'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino dall'urban visual artist Andrea Ravo Mattoni. E' l'iniziativa, che ha l'obiettivo di utilizzare l'arte come mezzo per trasmettere bellezza, serenità e benessere ai piccoli pazienti, promossa dall'associazione Ugi Onlus in collaborazione con la Città della Salute e della Scienza.

"Con quest'opera - sottolinea il il direttore generale Giovanni La Valle - il corridoio principale diventerà una pinacoteca a cielo aperto e ci permetterà di proseguire sul percorso di umanizzazione del nostro nosocomio, che contraddistingue l'operato della direzione aziendale nell'ottica della salute psico-fisica dei nostri piccoli pazienti". Per la direttrice sanitaria del Dipartimento di Patologia e Cura del Bambino della Città della Salute e della Scienza, Franca Fagioli, si tratta di "una ricchezza e un valore aggiunto straordinario e conferma la forte relazione che lega il Regina Margherita con l'Ugi che fa da sempre sentire i bambini e i ragazzi accolti, protetti e accompagnati, facendo respirare loro il più possibile l'idea di normalità anche durante un periodo difficile come quello della pandemia". (ANSA).