Lavoro: Delper, primo sciopero lavoratori del panificio

(ANSA) - TORINO, 18 MAG - I lavoratori della Delper, azienda storica torinese con oltre 50 anni di attività, hanno scioperato questa mattina in via Tolmino, davanti alla sede. La protesta è stata indetta dalla Flai Cgil. Delper ha dieci punti vendita e uno stabilimento con 30 dipendenti che produce prodotti come pane, pizza, focacce, grissini.

La protesta - spiega la Flai - è la conseguenza di mesi di trattative per ripristinare le minime condizioni di diritti sindacali. Durante il periodo di pandemia l'azienda ha comunque lavorato tenendo sempre i punti vendita aperti, nonostante questo e i numerosi solleciti i lavoratori avanzano più di due mesi di stipendio, non riescono ad avere orari settimanali, vengono loro imposte giornate di ferie, permessi e richiami da giornate di riposo senza alcun pagamento a loro dovuto. Per la prima volta hanno incrociato le braccia". (ANSA).