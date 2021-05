Golf: Ladies Italian Open, 9 le azzurre in gara

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Dal 28 al 30 maggio al Golf Club Margara di Fubine Monferrato (Alessandria) saranno nove le azzurre in gara per la 25esima edizione del Ladies Italian Open - torneo presentato oggi a Torino nella "Sala Trasparenza" della Regione Piemonte - che torna nel calendario del Ladies European Tour sette anni dopo l'ultima volta.

Da Giulia Molinaro a Lucrezia Colombotto Rosso, da Roberta Liti a Virginia Elena Carta (alla prima gara da professionista).

Passando per Giulia Sergas, Stefania Croce e Veronica Zorzi.

Fino ad arrivare alle giovani dilettanti Alessia Nobilio e Carolina Melgrati. Queste le italiane che in Piemonte cercheranno l'impresa in un evento che vedrà in gara 126 concorrenti e metterà in palio un montepremi complessivo di 200.000 euro. (ANSA).