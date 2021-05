Golf: Cirio, Open femminile è volano per sviluppo territorio

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "Il Ladies Italian Open è un evento estremamente significativo che consolida il legame tra il golf e la Regione Piemonte, che va ad aggiungersi ad altri appuntamenti sportivi internazionali che rappresentano un volano anche per lo sviluppo del nostro territorio ed hanno una valenza speciale, un segnale di ripartenza dopo e oltre il Covid". Così Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, durante la conferenza stampa di presentazione della 25esima edizione del Ladies Italian Open, torneo del Ladies European Tour in programma dal 28 al 30 maggio al Golf Club Margara di Fubine Monferrato (Alessandria).

"Questo torneo - ha aggiunto Cirio - va ad aggiungersi al Giro d'Italia partito proprio da Torino, alle ATP Finals e ai Giochi invernali studenteschi del 2025. Crediamo nello sport e in questi appuntamenti che significano investimenti e ritorni, non spese. Dove c'è golf c'è rispetto dell'ambiente e dell'avversario. Un grazie a Franco Chimenti, presidente della Federazione Italiana Golf, anche per l'impegno mostrato in tutti questi anni al Coni e per lo sport italiano". (ANSA).