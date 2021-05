Fondazione Crt, oltre 2.400 studenti a lezione di risparmio

(ANSA) - TORINO, 18 MAG - Oltre 600 studenti prenderanno parte ai due Digital Live Talk che chiudono, per l'anno scolastico 2020-2021, l'esperienza della Linea Didattica Economi@scuola proposta da FEduF (ABI) all'interno del Progetto Diderot della Fondazione Crt.

In questo anno scolastico condizionato dalla pandemia, oltre 2.400 studenti delle scuole elementari, medie e superiori del Piemonte e della Valle d'Aosta sono stati coinvolti nelle iniziative volute da Fondazione Crt e operate da FEduF per promuovere tra giovani e giovanissimi elementi di cittadinanza economica attiva e consapevole e un approccio valoriale al denaro basato su responsabilità e legalità.

"L'educazione finanziaria - sostiene il presidente della Fondazione Crt Giovanni Quaglia - è un seme che va coltivato sin dai primi anni: contribuisce a realizzarci come persone libere, responsabili, consapevoli e soprattutto ci aiuta a misurarci con i rischi e le difficoltà economiche che un'emergenza come quella che stiamo vivendo porta con sé. Fondazione Crt, con il progetto Diderot, ha fornito agli studenti utili competenze di 'cittadinanza' economica proprio per evitare che nozioni basilari per la vita di ciascuno siano lasciate alla buona volontà di apprendimento dei singoli, con i rischi dovuti alla crescita della complessità, della disinformazione, della manipolazione".

Il progetto ha coinvolto, in modalità digitale, gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado di Piemonte e Valle d'Aosta in un percorso che - attraverso il gioco, la narrazione e un pizzico di sana competizione - intende sensibilizzare e responsabilizzare bambini e ragazzi rispetto alle scelte di vita. (ANSA).