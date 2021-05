Embraco: presidio a Torino, governo assente ingiustificato

(ANSA) - TORINO, 18 MAG - I lavoratori della ex Embraco hanno iniziato questa mattina il presidio permanente davanti alla sede della Regione Piemonte, in piazza Castello a Torino, per chiedere al Governo di garantire un futuro. Hanno montato di nuovo la tenda già usata nei mesi scorsi e sui cartelli che espongono si legge 'Governo assente ingiustificato' e 'Giorgetti dove sei?'. Ai lavoratori Embraco hanno portato la loro solidarietà i ragazzi di Friday for Future che manifestano per il clima in piazza Castello.

Il presidio è stato organizzato da Fim, Fiom, Uilm e Uglm Torino, in attesa dell'incontro convocato dal presidente del Piemonte, Alberto Cirio, domani, mercoledì 19 maggio, alle 10.

I lavoratori chiedono certezze sul progetto Italcomp, finora l'unica soluzione individuata per mettere in sicurezza i 400 addetti torinesi e i 300 della Acc di Belluno. (ANSA).