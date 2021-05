Cerutti: presidio davanti al tribunale, "tutto tace"

(ANSA) - VERCELLI, 18 MAG - Nuovo presidio di lavoratori e organizzazioni sindacali, questa mattina davanti al tribunale di Vercelli, per la Cerutti, l'azienda con sede a Casale Monferrato (Alessandria) per la quale è stata attivata la procedura fallimentare. In attesa dell'istituzione di un tavolo interministeriale tra i dicasteri dello Sviluppo Economico e Lavoro, protesta in piazza contro l'assenza di risposte. "Né dai ministeri - hanno sottolineato dalle segreterie di Vercelli e Alessandria di Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil -, né riguardo la procedura fallimentare, e tantomeno per la cassa covid che i lavoratori aspettano da mesi".

Ivan Terranova, della Fiom Cgil Vercelli, aggiunge: "Oggi è il 18 maggio, e da inizio mese, da quando è scaduta la cassa integrazione, non abbiamo avuto notizie né fondi per i 250 lavoratori. Non ci dicono nulla sui due soggetti interessati all'acquisizione della Cerutti, di cui abbiamo appreso sui giornali, e al momento non c'è un'idea di prospettiva: da tre mesi, ininterrottamente, ci battiamo per una continuità aziendale, che significa non solo stipendio a fine mese per i dipendenti di Vercelli e Casale, ma garantire un futuro ad un'azienda storica, ricca di professionalità". (ANSA).