Al Museo del Cinema la prima sala Virtual Reality permanente

(ANSA) - TORINO, 18 MAG - Guarda al futuro il Museo del Cinema di Torino, che riapre domani inaugurando nell'Aula del Tempio CineVR, la prima sala cinematografica italiana permanente tutta dedicata alla Virtual Reality. Realizzata in collaborazione con Rai Cinema, per il primo mese offrirà ai visitatori la possibilità di vedere 'Revenge Room' di One More Pictures, film lanciato all'ultima Mostra del Cinema di Venezia.

"In un mondo ad alta velocità, che continua a cambiare, e in un settore, il cinema, che non si è mai fermato neppure con la pandemia, un museo come il nostro non poteva non guardare al futuro. E quindi al virtuality e ai nuovi linguaggi a cui dedicheremo altri progetti in futuro", spiega il presidente del Museo del Cinema, Enzo Ghigo.

"Riapriamo il Museo con un nuovo allestimento, questa innovativa sala dedicata al VR che interpreta i linguaggi giovanili vicino a quelli dei videogiochi e del videomapping - spiega il direttore Domenico De Gaetano -. Con una spesa molto contenuta, 80mila euro, abbiamo riallestito due delle 13 chapelle del museo e acquistato 40 visori che, a turno, i visitatori indosseranno per vedere i corti realizzati da RaiCinema, partner fondamentale da sempre molto attivo nella ricerca delle nuove piattaforme". (ANSA).