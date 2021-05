Vela:Iren Luce Gas e Servizi partner Genova The Grand Finale

(ANSA) - TORINO, 17 MAG - A un mese dall'arrivo a Genova delle imbarcazioni che partecipano alla The Ocean Race Europe, prevista il 17 giugno, Iren Luce Gas e Servizi annuncia la partnership con gli organizzatori di Genova The Grand Finale, tappa conclusiva del giorno del mondo a vela in equipaggio in programma per l'estate 2023. Dal 17 al 20 giugno, l'area del Porto Antico di Genova sarà il palcoscenico per un grande evento sportivo, di risonanza globale, ma anche l'occasione per presentare al pubblico un primo assaggio delle iniziative che Iren e Genova The Grand Finale mirano a realizzare insieme, in primo luogo, nel settore dei programmi educativi per i più giovani.

Nell'area del Porto Antico Iren Luce Gas e Servizi, business unit del Gruppo Iren che gestisce le attività di approvvigionamento, vendita e gestione clienti, allestirà uno stand dedicato ai prodotti legati ai alla sostenibilità e all'efficienza energetica, mentre EduIren - divisione alla scuola e all'educazione - metterà a disposizione uno spazio bambini e laboratori educativi. "I valori su cui si basa The Ocean Race sono gli stessi che caratterizzano da sempre Iren, e in particolar modo i temi della sostenibilità, per cui sono certo potremo sviluppare insieme iniziative speciali", spiega Paolo Verri, Executive Director di Genova The Grand Finale 22-23. "Un evento di grande importanza e visibilità come Genova The Grand Finale - aggiunge l'ad di Iren Luce Gas e Servizi, Gianluca Bufo - costituisce un'occasione unica per condividere con un pubblico ampio ed internazionale valori del nostro brand come l'attenzione per l'ambiente, la costante ricerca di uno sviluppo sostenibile e responsabile del territorio, la naturale predisposizione all'innovazione". (ANSA).