Scuola: Chiorino all'Its Tam di Biella, un'eccellenza

(ANSA) - TORINO, 17 MAG - L'assessore regionale all'istruzione, Elena Chiorino, ha visitato l'Its Tam di Biella, l'Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie per il Made in Italy, Sistema Tessile Abbigliamento e Moda nato nell'ottobre 2010 grazie al coordinamento tra l'Istituto Tecnico Industriale Statale Q Sella, Città Studi, Unione Industriale Biellese, Politecnico di Torino, Amministrazione Provinciale di Biella, Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Biella.

" Finalmente riprende l' #ITSOnTour dopo lo stop forzato causa pandemia - commenta Chiorino - che mi vedrà impegnata in visita nelle prossime settimane in altre 4 strutture piemontesi.

Oggi ho potuto toccare con mano la realtà dell'istituto Tecnico Abbigliamento e Moda (Tam) di Biella, un'eccellenza nata nel 2011, in cui sono stati avviati 9 corsi con 158 allievi e che ha prodotto il 92% di occupati a fine percorso. Questa realtà rappresenta una risorsa preziosissima per il nostro territorio perché favorisce l'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro"- Negli ultimi due anni l'Its ha avuto un importante incremento di allievi, in quanto ha attivato 3 corsi in ciascun anno suddivisi tra processo, prodotto e confezione e maglieria con un totale di 142 allievi, 71 per anno. "Su 107 istituti in Italia, Biella ha recuperato in classifica e oggi ci troviamo ai primissimi posti - ha spiegato Corcione. presidente della Fondazione Its Tam. I nostri corsi verranno portati a 5 secondo le direttive del ministero e grazie al recovery fund siamo entrati a far parte del comitato di coordinamento come rappresentanti della filiera tessile,". (ANSA).