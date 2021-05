Museo Ceramica di Mondovì, mostra celebra Richard Ginori

(ANSA) - TORINO, 17 MAG - La tavola, la produzione artistica, la produzione tecnico- industriale, i set per il bagno: sono i quattro filoni più rappresentativi della multiforme attività della Richard Ginori dal 1896 al 1972, al centro della mostra Mirabile Industria al Museo della Ceramica di Mondovì. La rassegna, che aprirà i battenti il 21 maggio, è nata da un'idea di Christiana Fissore ed è stata scelta per festeggiare la data dei dieci anni d'apertura del Museo della Ceramica, avvenuta il 10 dicembre 2010.

Per la prima volta dalla sua apertura, il Museo proporrà uno sguardo sistemico dell'intera attività della Richard Ginori e documenterà il singolare intreccio di economia, tecnica, arte e costume sotteso alla storia dell'azienda, colosso ceramico italiano. L'obiettivo è non solo quello di mettere in rilievo il legame fra i diversi stabilimenti (ben quindici attivi nel periodo considerato) e i loro rispettivi territori, in particolare quello monregalese, ma anche di gettare nuova luce su figure importanti del settore decorativo e del design, quali Gio Ponti, Giovanni Gariboldi e Giuseppe Sciolli. La rassegna è stata curata da Christiana Fissore, direttrice del Museo della Ceramica di Mondovì e da Oliva Rucellai, già direttrice del Museo Richard-Ginori di Sesto Fiorentino, e si è avvalsa dei contributi di studiosi del settore.

"In un'epoca come quella che stiamo vivendo, in cui i modelli economici che hanno dominato il secolo passato appaiono in profonda crisi - dicono le curatrici - la riflessione su un caso significativo della nostra storia industriale si propone come un punto di partenza per comprendere meglio il nostro presente". (ANSA).