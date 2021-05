Covid: in Piemonte 207 positivi, tasso all'1,9%

(ANSA) - TORINO, 17 MAG - Sono 207 i nuovi casi positivi al Covid riportati oggi dal bollettino dell'Unità di crisi della Regione. Il tasso è dell'1,9% rispetto ai 10.945 tamponi diagnostici processati (6.865 antigenici); quota di asintomatici è pari al 44,4%. In terapia intensiva ci sono due ricoverati in più rispetto a ieri, il, totale risale a 240; negli altri reparti -71, i pazienti sono in tutto 1179.

Dieci i decessi registrati, di cui 1 oggi, il totale da inizio pandemia è di 11.514.

Le persone in isolamento domiciliare sono 9.009, i guariti +634, gli attualmente positivi 10.418. (ANSA).