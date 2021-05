Covid: al via adesioni 45-49, in Piemonte già oltre 60 mila

(ANSA) - TORINO, 17 MAG - Nel primo giorno di apertura, sono già oltre 60 mila le adesioni alla vaccinazione contro il Covid nella fascia di età 45-49 anni in Piemonte.

Le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all'Unità di Crisi della Regione oggi sono 29.653, e 12.571 è stata somministrata la seconda dose. Tra questi ci sono 6.439 persone estremamente vulnerabili, 4.263 cinquantenni, 6.524 sessantenni, 3.027 settantenni e 1.221 over 80. Oltre 1.000 sono state le dosi somministrate dai medici di famiglia.

Importante traguardo per l'hub vaccinale allestito al Lingotto di Torino, che in un mese di attività ha raggiunto le 30mila vaccinazioni.

Dall'inizio della campagna sono state somministrate 2 milioni e 73.877 dosi (di cui 687.553 come seconde), corrispondenti al 92% delle 2.254.670 finora disponibili per il Piemonte. (ANSA).