Carabinieri: comandante generale Arma Luzi a Torino

(ANSA) - TORINO, 17 MAG - Giornata torinese per il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Teo Luzi.

L'alto ufficiale ha prima visitato il Comando della Regione Piemonte e Valle d'Aosta, accolto dal comandante della Legione, generale Aldo Iacobelli, e ha poi raggiunto la caserma del Primo Reggimento a Moncalieri, intrattenendosi con il colonnello Stefano Russo e con una delegazione di militari dell'Arma, con cui ha visitato l'Hub vaccinale realizzato nella sala della Cavallerizza del Castello. In questa occasione il generale, oltre a complimentarsi con gli uomini per come è stata gestita la grave crisi pandemica, ha ricordato i carabinieri vittime del Covid.

Nel primo pomeriggio Luzi si è trasferito con il generale Iacobelli e il colonnello Francesco Rizzo, comandante provinciale dei carabinieri di Torino, in Val di Susa, dove ha incontrato oltre al personale della compagnia locale i militari dell'Arma impiegati nell'ordine pubblico al cantiere per la realizzazione dell'autoporto di San Didero. (ANSA).