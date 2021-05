Zaki:comune astigiano espone 'Ritratto di opere per Patrick'

(ANSA) - ASTI, 15 MAG - Moncalvo espone da oggi, sul balcone del Comune, l'opera 'Ritratto di parole per Patrick Zaki' dell'artista romana Francesca Grosso, dopo che il Consiglio Comunale ha deliberato l'assegnazione della cittadinanza moncalvese allo studente detenuto in Egitto.

Lo striscione è stato acquistato dal sindaco, Christian Orecchia. "Con questo gesto - spiega il primo cittadino - Moncalvo vuole tenere alta l'attenzione sul tema dei diritti civili e in particola modo sulla vicenda di Patrick Zachi, attualmente in stato di detenzione in Egitto senza alcun capo di accusa e senza aver sostenuto un equo processo. Ringrazio tutti i consiglieri che hanno promosso e sostenuto questa iniziativa bipartisan e Amnesty International per l'impegno perfuso per la difesa dei diritti umani". (ANSA).