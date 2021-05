Omofobia: Famiglie Arcobaleno, Ddl Zan messaggio civiltà

(ANSA) - TORINO, 15 MAG - Torna a respirare l'aria della piazza la festa delle Famiglie Arcobaleno a Torino, lo scorso anno virtuale a causa del lockdown. Palloncini, musica e giochi per i bimbi, in piazza Castello, organizzati dalla rete Genitori Rainbow che in Italia si occupa di iniziative a supporto dei genitori Lgbt.

"Un pomeriggio di festa ma anche di impegno per riaffermare i diritti delle famiglie arcobaleno sempre sotto attacco da chi vuole imporre un unico modello genitoriale" spiegano gli organizzatori. Da Torino le persone oggi in piazza hanno inoltre lanciato un appello "affinché importanti messaggi di civiltà come il Ddl Zan trovino presto attuazione nel nostro Paese".

"C'è ancora molto da fare in molti comuni d'Italia" sottolinea l'assessore alle Famiglie del Comune di Torino, Marco Giusta, che ha portato un saluto della sindaca Chiara Appendino impossibilitata a partecipare all'iniziativa. "L'amore genera famiglie e a Torino questo lo sappiamo molto bene. Questa è una bellissima è importante iniziativa anche perché c'è ancora molto da fare per il riconoscimento delle famiglie rainbow". (ANSA).