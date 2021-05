Frontale tra auto e tir, le vittime hanno 18 e 23 anni

(ANSA) - SAVIGLIANO (CUNEO), 15 MAG - Sono due giovani di 18 e 23 anni le vittime dell'incidente avvenuto ieri sera a Savigliano, nel Cuneese. Si tratta di Denis Bellucci, studente appena maggiorenne residente a Racconigi e di Alberto Mercurio, 23 anni, operaio a Carmagnola e residente a Valgrana.

Viaggiavano a bordo di una Renault Clio che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con un tir.

Nell'incidente, avvenuto lungo la Sp115 in direzione di Vottignasco, è rimasta ferita anche una ragazza di 19 anni, elitrasportata all'ospedale Santa Croce di Cuneo in codice rosso. La strada è stata a lungo interrotta per consentire la rimozione dei mezzi e la messa in sicurezza dell'asfalto.

Lievi ferite per l'autista del camion preso in cura dai sanitari sotto choc.

Sulla dinamica esatta stanno indagando i carabinieri, intervenuti per i rilievi. Sul posto anche i vigili del fuoco.

