Cirio, Piemonte non vede l'ora di ospitare le Universiadi

(ANSA) - TORINO, 15 MAG - "Le Universiadi sono nate a Torino. Sono nate in Piemonte. E il Piemonte non vede l'ora di tornare a ospitarle". Il governatore Alberto Cirio commenta così l'assegnazione a Torino delle Universiadi invernali del 2025.

"Abbiamo lavorato per due anni aspettando questo momento - aggiunge Cirio - e adesso siamo felicissimi di poterlo festeggiare, perché le Universiadi rappresentano un evento sportivo straordinario, ma anche una grande occasione per ricordare al mondo la bellezza del nostro territorio". (ANSA).