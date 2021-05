Vino: Comitato Nazionale approva nuova docg Canelli

(ANSA) - TORINO, 14 MAG - Il Canelli ha ottenuto il riconoscimento della docg, che deriva dalla sottozona delle denominazione di origine controllata e garantita Asti.

L'approvazione è arrivata - informa Confagricoltura Piemonte - dal Comitato Nazionale Vini.

Il Canelli docg si otterrà da vigne coltivate col solo vitigno Moscato bianco nei comuni di Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole d'Asti, San Marzano Oliveto, Moasca e Loazzolo in provincia di Asti e nei comuni di Camo, Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie e Santo Stefano Belbo in provincia di Cuneo.

Sono inoltre stati modificati - informa Confagricoltura - i disciplinari di produzione delle doc Freisa d'Asti e Barbera d'Alba e delle docg Gavi e Asti.

"La docg Canelli - commenta Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Piemonte - offrirà nuovi stimoli per il miglioramento qualitativo a un gruppo di produttori in costante crescita, fortemente impegnato per la valorizzazione dell'identità territoriale del prodotto principe delle colline del Moscato".

Per quanto riguarda gli altri provvedimenti, nel caso dell Freisa d'Asti: tra le modifiche principali è stata modificata la base ampelografica: il vitigno Freisa dovrà essere presente per almeno il 90%; nel restante 10% saranno consentiti tutti i vitigni a bacca nera, esclusi gli aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte.

Per il Barbera d'Alba la modifica riguarda il riconoscimento della sottozona Castellinaldo. (ANSA).