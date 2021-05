Torino rinnova accordo con Helbiz per mobilità green

(ANSA) - TORINO, 14 MAG - Torino rinnova per un altro anno la sperimentazione sulla micromobilità con Helbiz, società americana leader globale nella micro-mobilità e protagonista di una recente fusione con GreenVision Acquisition Corp. e dell'acquisizione di MiMoto Smart Mobility.

A Torino, città nella quale la società è presente dall'inverno del 2019, i mezzi elettrici di Heibiz hanno già percorso più di 760 mila km con un risparmio stimato di CO2 di 1.350 tonnellate, a dimostrazione dell'importanza per i cittadini di sviluppare una mobilità rispettosa dell'ambiente, con zero emissioni. La flotta - arrivata a più di 2.500 mezzi fra monopattini, biciclette elettriche e scooter elettrici - e le opportunità offerte dal Progetto della Città Metropolitana di Torino per il collegamento con i comuni limitrofi, rappresentano una delle principali sfide per il futuro. Il tutto con fini educativi legati alla sicurezza e al rispetto ambientale. Non meno rilevante l'impatto della nuova mobilità a livello occupazionale: dall'apertura delle attività in Italia, Helbiz ha già assunto quasi 200 dipendenti. (ANSA).