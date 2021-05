San Mauro, Paola Antonetto candidata sindaco centrodestra

(ANSA) - TORINO, 14 MAG - Paola Antonetto sarà la candidata sindaca del centrodestra a San Mauro (Torino). Lo ha deciso il Tavolo provinciale del centrodestra, riunitosi oggi. "Ci è parsa una ottima sintesi per riuscire a creare una coalizione competitiva e allargata. Insieme con Paola candidata sindaco, abbiamo definito anche che Daniele Paletto correrà come vicesindaco mentre Roberto Pilone sarà chiamato a un incarico con un assessorato con importanti deleghe", dicono in una nota i coordinatori provinciali di Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Udc Alessandro Benvenuto, Roberto Rosso, Fabrizio Bertot e Paolo Greco Lucchina.

"Vorrei ringraziare tutti gli esponenti del centrodestra e, in particolare, Roberto Pilone e Daniele Paletto, persone di esperienza e qualità che abbiamo convenuto lavoreranno con me per conquistare e poi governare San Mauro - afferma Antonetto -.

Dopo 20 anni il centrodestra si ripresenta unito, forte anche del collante civico, e pronta a riprendersi San Mauro". (ANSA).