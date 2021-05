Juve: Pirlo "senza fuoco dentro perdi punti, tanti errori"

(ANSA) - TORINO, 14 MAG - "Sono stati commessi tanti errori, se siamo a questo punto è perché ce ne sono stati tanti: in testa ho tutto, a fine anno farò esami e parlerò con il mio staff per esaminare la stagione": così Pirlo commenta l'annata della Juventus a 180' dalla fine del campionato e con la finale di coppa Italia da giocare. "Dispiace perché in certe occasioni è mancata compattezza, bastava poco per raccogliere qualche punto in più - aggiunge l'allenatore bianconero - perché durante la stagione abbiamo avuto cali di tensione, non eravamo concentrati al massimo sull'obiettivo e capita che senza fuoco dentro perdi punti che ti costano i campionati". (ANSA).