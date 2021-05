Incendio distrugge bar della Cittadella di Alessandria

(ANSA) - ALESSANDRIA, 14 MAG - Un incendio ha distrutto il bar che si trova all'interno della Cittadella di Alessandria. I gestori della Pro Loco Fortezza di Casalbagliano, che hanno presentato denuncia ai carabinieri, se ne sono accorti all'orario di apertura. "Potrebbe trattarsi di un incidente", spiega Michele Caridi, della Pro Loco, riferendo che "i vigili del fuoco", intervenuti con la polizia municipale, "non hanno trovato nessuna traccia né di benzina né di altro".

La struttura del bar, rifatto da pochi anni, era completamente di legno. A innescare l'incendio potrebbe essere stato un mozzicone di sigaretta. "Abbiamo trovato il lucchetto della porta divelto - continua Caridi - e questo vuol dire che qualcuno l'ha forzata, magari per prendere da bere e vedere di portare via qualcosa. Si saranno fermati per qualche birra, perché abbiamo trovato delle bottiglie per terra, e avranno buttato un mozzicone".

Qualcuno potrebbe essere entrato dal fossato, "perché abbiamo trovato l'erba schiacciata in un punto". L'impianto delle telecamere di sicurezza è stato distrutto dalle fiamme, per cui non sarà possibile utilizzare le immagini. Il bar era un punto di ristoro e anche di presidio fondamentale all'interno della fortezza. "Vedremo di ripulire al più presto, per dare di nuovo questo servizio alle famiglie", assicura Caridi. (ANSA).