Frontale tra auto e tir, due morti e un ferito nel Cuneese

(ANSA) - TORINO, 14 MAG - Due giovani sono morti, e una ragazza è rimasta ferita, in un incidente stradale avvenuto in serata a Savigliano, nel Cuneese. Viaggiavano sulla Sp115, in direzione Vottignasco, a bordo di un'auto che per cause in corso di accertamento si è scontrata in modo frontale con un camion.

Illeso, ma sotto choc, il conducente del mezzo pesante.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari. La strada è stata chiusa e lo resterà per precazione fino a domani mattina, quando i tecnici della viabilità avranno terminato di rimuovere i mezzi e i detriti.

(ANSA).