'Metti una sera a Vercelli', rassegna estiva di 50 eventi

Dal duo Solenghi e Lopez a Giacomo di "Aldo Giovanni e Giacomo". E poi ancora Alessandro Bergonzoni, concerti di musica classica, jazz e pop. Il Comune di Vercelli ha presentato "Metti una sera….a Vercelli", rassegna estiva con 50 eventi che si terrà, quattro giorni a settimana, dal 20 maggio al 31 agosto nell'area dell'antico ospedale.

Il cartellone di spettacoli dal vivo è realizzato insieme con Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, Fondazione Piemonte dal vivo, Atl Biella Vercelli Valsesia, Contato del Canavese e Movieplanetgroup. La rassegna, oltre a spettacoli di prosa e musica con Paolo Ruffini, Paolo Hendel e i Legnanesi, comprende anche esibizioni delle scuole di danza cittadine, concerti di classica con la Camerata Ducale, e spettacoli con le compagnie teatrali locali.

Si parte il 21 maggio alle 21 con Ruffini che presenterà una festa di musica e coreografie tratte da Grease e La febbre del sabato sera. Inoltre è prevista una rassegna cinematografica sotto le stelle con 14 pellicole. "C'è stato un lungo impegno da parte nostra per favorire la ripresa di un settore e per rilancio delle attività - hanno detto il sindaco Andrea Corsaro e l'assessore Mimmo Sabatino -; questa è una ripartenza, e siamo i primi in Piemonte a presentare una programmazione del genere".

