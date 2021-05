Langhe Monferrato e Roero narrate su piattaforma Loquis

(ANSA) - TORINO, 13 MAG - I territori e le persone di Langhe Monferrato e Roero narrati ponendo particolare attenzione all'aspetto della creatività. La novità sul canale Visit LMR, The Home of BuonVivere, in italiano e in inglese, creato sulla piattaforma di geo podcasting 'Loquis', app gratuita.

L'iniziativa fa parte della nuova strategia di comunicazione digitale dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero. Sono 52 le storie già pubblicate sul canale, ogni settimana nuovi podcast in aggiornamento, fino a un totale di 100 storie da ascoltare mentre si cammina nei luoghi visitati oppure da casa.

Contemporaneità e tradizione sono il file rouge dei racconti di Langhe Monferrato Roero: un mix tra arte contemporanea, gusto della tradizione, cultura letteraria del passato e del presente, cultura vinicola, sempre con uno sguardo internazionale. In The Home of BuonVivere si possono ascoltare storie su artisti, musicisti, scrittori, aziende e musicisti di fama internazionale, non mancano i personaggi di fantasia- Il valore aggiunto dei podcast di LMR è la collaborazione, per la prima volta sulla piattaforma di Loquis, della scuola di storytelling 'Scuola Holden'. Il nuovo canale sarà accessibile all'indirizzo www.loquis.com/it/channel/3005/Visit+LMR++The+Home+of+Buon+Viver e e www.visitlmr.it, il nuovo sito di destinazione dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero. (ANSA).