Cirko Vertigo mostra lavori e seleziona nuove leve

(ANSA) - TORINO, 13 MAG - L'accademia di Fondazione Cirko Vertigo, da anni uno dei maggiori enti europei dediti alla formazione di giovani talenti circensi con il corso di formazione biennale per Artista di Circo Contemporaneo, l'unico che rilascia un Attestato di Specializzazione riconosciuto dalla Regione Piemonte e dall'Ue, va alla ricerca delle nuove leve da inserire nel prossimo biennio, e mostra i lavori dei giovani attualmente impegnati nel percorso.

Per i giovani artisti del primo anno l'incontro con il pubblico si concretizza con lo spettacolo 'Impromptu', al Le Serre di Grugliasco, mentre gli allievi del secondo anno lo faranno con gli Exit di fine luglio.

"Queste fasi di creazione libera accolgono spesso momenti di introspezione - spiega il direttore Paolo Stratta - in quanto la ricerca creativa degli studenti è lasciata libera di rivolgersi verso i temi per loro più importanti e personali che quest'anno sono stati la mancanza di contatto, la solitudine e l'enorme bisogno di tornare ad abbracciarsi. I giovani allievi hanno potuto quest'anno seguire i loro corsi a distanza. Potersi esibire davanti a un pubblico - aggiunge Stratta - assume ancora più valore e diventa un momento di restituzione per il territorio e di formazione per gli studenti".

Il 14 e 15 giugno invece saranno selezionati, con due giorni di audizioni, le nuove leve che frequenteranno il prossimo biennio. Tra gli iscritti ragazzi provenienti da tutto il mondo.

