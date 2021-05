Atp Finals: Sacco, venduti già 63.000 biglietti

(ANSA) - TORINO, 13 MAG - "Sono già 63.000 i biglietti venduti per le Nitto Atp Finals di Torino, il 20% all'estero nonostante l'epidemia. Prevediamo 100 eventi, molti dei quali internazionali, con una ricaduta economica tra i 120 e i 150 milioni di euro. Per 10-15 giorni la città sarà pienissima". Lo ha detto l'assessore comunale allo Sviluppo Economico, Commercio e Turismo, Alberto Sacco, durante la presentazione dell'hub Gattinoni, official tour operator dell'evento in programma dal 14 al 21 novembre 2021 e per i successivi 4 anni a Torino.

"Le Atp Finals saranno una grandissima vetrina per la città.

Torino nuova Wimbledon? Noi saremo meglio". ha affermato la sindaca Chiara Appendino. "Non saranno solo i dieci-quindici giorni dell'iniziativa - ha aggiunto Maurizio Vitale, presidente di Turismo Torino e provincia - ma è un'occasione straordinaria di visibilità della città". "Siamo impegnati con la campagna vaccini per ripartire, le Atp avranno un ruolo importante. Ripartire attraverso un grande evento sportivo fa bene all'economia del Piemonte, ma anche alle teste delle persone. Bisogna alimentare speranze, prospettive" ha sottolineato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

"Nel 2019 - ha detto Franco Gattinoni, presidente del tour operator - abbiamo portato più di 130 eventi a Milano, vorremmo provarci anche qui. Sappiamo che non è facile, che Torino non è Milano, ma mi sono innamorato di questa città e ci vogliamo provare". Gattinoni dispone di migliaia di biglietti per le partite che si disputeranno al Pala Alpitour, camere sia a Torino sia nei territori abbinabili (come Langhe, Roero e Monferrato). Nei 1000 mq al piano terra del nuovo hub sono a disposizione del pubblico delle Nitto Atp Finals, con la City Lounge dedicata e navette di cortesia per il Pala Alpitour.

