ANSA-IL-PUNTO/COVID: Piemonte migliora ancora, -18% casi

(ANSA) - TORINO, 13 MAG - Un quadro di ulteriore miglioramento, che conferma il Piemonte in zona gialla, emerge dal pre-report settimanale del Ministero della Salute con l'Istituto Superiore di Sanità, che sarà ufficializzato domani.

Nella settimana dal 3 al 9 maggio cala ulteriormente l'incidenza dei nuovi casi (-18%), con una diminuzione superiore a quella delle due settimane precedenti. Anche se l'Rt puntuale, sebbene sempre significativamente inferiore a 1, sale a 0.93 dallo 0.84 della settimana precedente.

La percentuale di positività dei tamponi scende ancora, passando da 7.3% a 5.7%. E si confermano entrambi sotto soglia, e ulteriormente ridotti, i tassi di occupazione dei posti letti ordinari (da 34% a 28%) e in terapia intensiva (da 30% a 24%).

Calano i focolai attivi, i nuovi casi, e il numero di persone non collegate a catene di trasmissione note.

Intanto nel capoluogo è in via di riconversione il Covid Hospital del Valentino nell'ex padiglione di Torino Esposizioni, che diventerà hub vaccinale e sarà utilizzato in modo misto, sia dalla sanità pubblica, sia dalle aziende private.

Funzionerà per il sistema pubblico durante il giorno, mentre dal tardo pomeriggio sarà messo a disposizione delle aziende, in particolare di piccole dimensioni, per la vaccinazione dei dipendenti. Manterrà però anche l'attuale allestimento con i posti letto in modo da "essere pronto - sottolinea la Regione - a dare supporto al sistema ospedaliero qualora fosse necessario". Durante l'uso da parte delle aziende la sanità regionale fornirà i vaccini e il supporto informatico e logistico. Ai privati resterà il costo del personale sanitario che praticherà le vaccinazioni.

Oggi sono state vaccinate in Piemonte 31.441 persone, e in 14.537 casi si è trattato di richiami. Dall'inizio della campagna sono state inoculate 1 milione 941.591 dosi, corrispondenti all'87,3% di quelle finora disponibili.

I nuovi casi di Covid sono 706, pari al 3,2% dei 22.407 tamponi eseguiti. I ricoverati in terapia intensiva sono 143 (-2 rispetto a ieri). Negli altri reparti i pazienti sono 1.497 (-102 rispetto a ieri). I decessi sono 14, per un totale di 11.465 dall'inizio della pandemia. (ANSA).