Ambiente:Platic Free,5000 volontari puliscono fiumi Piemonte

Oltre cinquemila volontari, uniti sotto le bandiere blu di Plastic Free, saranno impegnati domenica 23 maggio in Piemonte in una grande operazione di pulizia da plastica e rifiuti dei corsi d'acqua lungo l'asta del Po.

In Piemonte l'iniziativa, che si prolunga fino alle foci del fiume, coinvolge 10 Comuni: Torino, Alpignano, Moncalieri, Cafasse, Ivrea, Vercelli, Alessandria, Asti, Galliate e Verduno.

La presentazione oggi in videoconferenza alla presenza dell'assessore regionale all'Ambiente, Matteo Marnati.

"E' un'iniziativa straordinaria", ha detto Marnati. "Grazie alle risorse del Next Generation Eu, insieme a quelle dei fondi strutturali 2021-2027, potremo affrontare le sfide della transizione ecologica. Stiamo cercando di incanalare le risorse sulla rete idrica e sul recupero dei rifiuti. Oggi il 50% della plastica che viene recuperata non viene riutilizzata e quindi stiamo lavorando sulla circolarità dei rifiuti, e in questo settore un ruolo importante sarà quello svolto dalla ricerca e dall'innovazione per il recupero della plastica. Altro fronte sul quale lavorare sarà quello della contrazione della produzione dei rifiuti: oggi ogni cittadino produce 19 kg l'anno di rifiuti di plastica".

In Piemonte l'iniziativa coinvolge anche l'Università di Torino e quella del Piemonte orientale. L'obiettivo, fra Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, è quello di rimuovere oltre 50 mili chilogrammi di rifiuti dall'ambiente.

