Vaccini: Regione, entro fine giugno dose a tutti 50enni

(ANSA) - TORINO, 12 MAG - Il Piemonte prevede di concludere entro fine giugno la somministrazione della prima fase di vaccino anti-Covid a tutti i cinquantenni: tra il 10 e il 20 del mese per la fascia 55-59 anni, tra il 20 e il 30 per quella 50-54. E' l'indicazione data oggi pomeriggio dalla Regione, sulla base della "garanzia data dal generale Figliuolo" ieri sera al presidente Alberto Cirio, che al Piemonte è destinato "almeno un milione di dosi al mese per giugno e luglio".

"Alla luce della comunicazione fatta dal Generale - spiega una nota della Regione - potranno essere pianificati con data precisa tutti coloro che aderiscono o hanno già aderito alla vaccinazione. Dalla prossima settimana, quindi, il sistema comunicherà a tutti gli aderenti giorno, luogo e ora della convocazione".

Oggi sono 30.047 le persone che hanno ricevuto il vaccino comunicate all'Unità di Crisi della Regione; a 12.301 è stata somministrata la seconda dose. Il vaccino è stato inoculato a 7.681 persone estremamente vulnerabili, 11.381 sessantenni, 2.983 settantenni e 2.495over80. Sono state 2.600 le dosi somministrate dai medici di famiglia.

Dall'inizio della campagna vaccinale in Piemonte si è proceduto all'inoculazione di 1.909.735 dosi (di cui 617.705 come seconde), corrispondenti al 92,2% di 2.071.940 finora disponibili per il Piemonte.

Sono in consegna 150.930 dosi di Pfizer. (ANSA).