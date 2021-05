Vaccini: prenotazioni 40enni da lunedì anche in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 12 MAG - Da lunedì 17 maggio scattano anche in Piemonte le preadesioni alla campagna vaccinale per i 40enni.

Lo rende noto la Regione dopo il via libera della struttura commissariale del generale Figliuolo.

Da lunedì 17 maggio, in particolare, potrà aderire sul portale www.IlPiemontetivaccina.it la fascia 45-49 anni e da venerdì 21 maggio la fascia 40-44 anni. (ANSA).