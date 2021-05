Ristoratori di Langhe Monferrato Roero, 30 puntate sul web

(ANSA) - ASTI, 12 MAG - Una web serie da 30 episodi di tre minuti in lingua italiana con sottotitoli in inglese da maggio a dicembre, agosto escluso, che mette in evidenza la cucina e i ristoratori. È il nuovo progetto digitale "Ristoratori in cattedra. La grande scuola di cucina di Langhe, Monferrato e Roero online", promosso dal Consorzio dell'Asti spumante e del Moscato d'Asti . Da sabato 15 maggio sui canali social e youtube di Consorzio dell'Asti e del Moscato d'Asti docg e dei partner, il progetto evidenzierà, anche a livello internazionale, la talentuosa cucina di Langhe, Monferrato e Roero, area riconosciuta nel 2014 Patrimonio Unesco.

Ogni filmato, girato con attrezzature ad alta definizione nella cucina del ristoratore protagonista di puntata, mostrerà la realizzazione di un piatto iconico del ristorante, valorizzato dall'abbinamento aromatico con l'Asti Spumante o il Moscato d'Asti Docg. La musica sarà curata dall'astigiano Giorgio Conte. L'obiettivo principale di questo progetto è dare visibilità e sostegno ai ristoratori del territorio che in questi giorni stanno riaprendo l'attività, evidenziando aspetti legati alla cultura e alla tradizione. (ANSA).