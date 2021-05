Maltempo: rischio valanghe resta marcato su parte delle Alpi

(ANSA) - TORINO, 12 MAG - La neve umida caduta a inizio settimana, il vento e il successivo rialzo delle temperature mantengono un pericolo valanghe "marcato" (grado 3 sulla scala europea che arriva) sulle Alpi Graie, Pennine e Lepontine, "moderato" (grado 2) sulle Cozie e le Marittime. In questi giorni si sono già verificate numerose valanghe, che hanno percorso lunghi tratti di montagna - spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - per effetto dell'acqua presente nella massa nevosa.

A quota 2.000 metri di altitudine l'altezza della neve varia tra i 60 e i 155 centimetri sulle Lepontine, 60-115 sulle Pennine; molto ridotta se non insignificante la neve sulle Alpi Graie (0-20), Cozie settentrionali (0-40), Cozie meridionali (0-20), Marittime (0-15) e Liguri (0-5). Il tempo resterà variabile in Piemonte fino a venerdì, da sabato correnti settentrionali garantiranno condizioni soleggiate-. (ANSA).