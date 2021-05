Incidenti lavoro: crollo Amazon, periti Procura in cantiere

(ANSA) - ALESSANDRIA, 12 MAG - Sopralluogo dei consulenti nominati dalla Procura nel cantiere Amazon di Alessandria dopo lo scorso 29 aprile un operaio di 50 anni è morto per il cedimento di una trave. Gli esperti, accompagnati dai carabinieri, dovranno far luce sulle cause dell'incidente, avvenuto durante la fase di gettata. La trave, crollando, si è portata dietro le altre campate della struttura, travolgendo la squadra che stava lavorando. Il cantiere è ancora sotto sequestro. (ANSA).