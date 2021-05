Buffon ai tifosi della Juve: "Stagione è andata così, dai"

(ANSA) - TORINO, 12 MAG - "E' andata così, dai....". Ai tifosi della Juventus che, dopo l'annuncio dell'addio, gli hanno reso omaggio con lo striscione "Grazie Gigi per sempre con noi", Gianluigi Buffon risponde dicendosi rammaricato per i mancati obiettivi stagionali.

"Mancanza di attaccamento? No, no, no, non è così, sono tutti i giorni al campo, mi alleno con loro anche se ormai sono così...", risponde il portiere. E, a chi lo invita a non mollare, ribatte con una risata: "Per forza, sono ancora in piedi!". (ANSA).