Vaccini: GrandaBus, mezzi gratis per raggiungere hub

(ANSA) - CUNEO, 11 MAG - Il consorzio GrandaBus, 14 società di autolinee e che gestiscono il trasporto pubblico su gomma in tutta la provincia di Cuneo, aderisce alla proposta lanciata dalla Regione Piemonte per trasportare senza costi tutti i cittadini che devono ricevere il vaccino anti Covid.

"Abbiamo da subito accolto favorevolmente l'iniziativa della Regione che ci ha indicato come prima scelta per il trasporto dei cittadini verso gli hub vaccinali della provincia di Cuneo" dice la presidente del consorzio, Serena Lancione.

Il trasporto sarà gratuito solo per spostarsi dalla residenza al centro vaccinale e per tornare a casa, esclusivamente nel giorno previsto per la vaccinazione: basterà mostrare un documento di riconoscimento, la mail o il messaggio sms che attestano che si sta usando il mezzo pubblico proprio nel giorno e nell'orario dell'appuntamento per la vaccinazione. (ANSA).