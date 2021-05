Torna il 12 e 13 maggio IoLavoro digitale, 5.000 opportunità

(ANSA) - TORINO, 11 MAG - Prende il via il 12 e 13 maggio IoLavoro Digital Edition, il più grande l'evento nazionale dedicato al job matching, promosso da Regione Piemonte e organizzato da Agenzia Piemonte Lavoro. L'appuntamento è dalle 10 alle 18 online sulla piattaforma www.iolavoro.org. Sono già oltre 3.500 le persone in cerca di occupazione iscritte. Ci si può registrare gratuitamente anche durante i giorni dell'evento e da questa edizione pure con credenziali Spid.

Alla due giorni digitale sono oltre 200 le realtà che partecipano per fare recruiting: fra queste 112 aziende, 60 agenzie per il lavoro, 23 centri per l'impiego per un totale di oltre mille annunci e 5.000 vacancy. Forte la richiesta di figure legate ai settori informatico, socio-sanitario e logistica, meccanico, elettronica e sistemi di automazione.

Segnali di ripresa dal comparto agroalimentare, così come per il turismo e la ristorazione, che ricercano personale in vista della stagione turistica. Anche la grande distribuzione organizzata e il tessile registrano fabbisogno di lavoratori.

Una selezione riservata all'assunzione di personale appartenente alle categorie protette è disponibile nella sezione IoLavoro H.

Questa edizione lancia anche una sfida: tramite l'app AWorld il team IoLavoro con Orientamento ai mestieri WorldSkills, coinvolge i partecipanti a sostenere la campagna delle Nazioni Unite ActNow e lancia la sfida #IOLAVOROgreen.

Partecipano anche Eures - con oltre tre milioni di proposte messe a disposizione nei 32 paesi che aderiscono alla rete europea dei servizi per l'impiego, e che offre possibilità di impiego in nazioni come Germania, Malta, Svezia, Svizzera - e Pôle Emploi, i servizi pubblici francesi, con altre 800 mila offerte in Francia, presenti con propri spazi virtuali. Questa edizione vede anche la partecipazione di Afol, l'azienda pubblica per la formazione, l'orientamento e il lavoro del territorio metropolitano milanese. Previsti oltre 200 webinar (ANSA).