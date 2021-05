Buffon, finito il mio secondo tempo alla Juve

(ANSA) - TORINO, 11 MAG - "Ogni inizio ha anche una fine, e questa è la fine del mio secondo tempo alla Juve: una decisione presa, maturata e comunicata già da mesi, ma non una decisione facile". Gianluigi Buffon torna così, sui social, sulla decisione di lasciare la Juve a fine stagione. "Non è facile tagliare questo cordone, qua dove c'è la mia storia, la mia gioia, le mie lacrime, la mia casa, ma so che quel momento è arrivato - spiega il portiere della Juventus - e non esiste un grazie grande abbastanza: ho dato tutto, ho ricevuto di più. Il tempo che verrà è tutto da scrivere. E da vivere. Sempre, fino alla fine". (ANSA).