Ambiente: al Gruppo Marazzato il premio 'Industria Felix"

(ANSA) - TORINO, 11 MAG - Il ''Gruppo Marazzato', leader nei servizi ambientali, è tra le aziende insignite del premio 'Industria Felix- l'Italia che compete' riconoscimento conferito per affidabilità gestionale, crescita addetti e patrimonio netto. Il premio sarà conferito il 13 maggio, dalle 10 alle 12, nel corso di un evento streaming on line. Il 'Gruppo Marazzato', che nel 2022 festeggerà i 70 anni di attività, è specializzato in bonifiche ambientali, gestione e smaltimento di rifiuti industriali pericolosi e non sia solidi che liquidi.

Il riconoscimento è frutto di un'inchiesta giornalistica sui bilanci delle società di capitali realizzata in collaborazione con la data driven company italiana Cerved per individuare le migliori imprese nazionali per performances gestionali e affidabilità finanziaria. Il premio assegnato da 'Industria Felix Magazine', supplemento trimestrale a 'Il Sole 24 Ore' insieme al Comitato Scientifico coordinato dal Vice Presidente nazionale di Confindustria Vito Grassi e Cesare Pozzi, docente di Economia Industriale all'Università Luiss Guido Carli.

"Un risultato nel segno degli sforzi fatti in tema di crescita di addetti e patrimonio netto, per garantire lavoro e sviluppo alle persone che credono in noi", affermano i fratelli Alberto, Davide e Luca Marazzato, terza generazione a guidare l'impresa di famiglia. (ANSA).