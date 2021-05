Stellantis: Rsa, a Melfi condizioni lavorative peggiorate

(ANSA) - POTENZA, 10 MAG - "In questi giorni stiamo assistendo ad azioni aziendali del tutto unilaterali, che non solo tradiscono lo spirito con cui si era conclusa la riunione a livello nazionale, tenutasi a Torino il 15 aprile scorso, che prevedeva la partecipazione ad un vero confronto sindacale attraverso riunioni specifiche all'interno degli stabilimenti, ma che determineranno un peggioramento delle condizioni lavorative e salariali dei lavoratori". Lo hanno scritto, in una nota congiunta, le Rsa dello stabilimento Stellantis di Melfi (Potenza) di Fim, Fiom, Ulim e Fismic.

I rappresentanti sindacali hanno inoltre annunciato che "domani 11 maggio, presso l'ingresso B, alle ore 10, è convocato l'Attivo unitario di tutta la Rsa di stabilimento, per deliberare le azioni sindacali necessarie nel caso in cui la Direzione aziendale insista con azioni unilaterali". (ANSA).