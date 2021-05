Sanità: lavori al Cto, elisoccorso atterra all'Oval Lingotto

(ANSA) - TORINO, 10 MAG - Nuovo spazio destinato al Servizio Regionale di Elisoccorso nel piazzale dell'Oval di Torino.

Messo a disposizione da GL Events Italia, la società che gestisce il polo fieristico, sostituisce da alcuni giorni l'elisuperficie dell'ospedale Cto, interessata da improrogabili lavori di manutenzione.

Una scelta, quella del piazzale dell'Oval di Lingotto Fiere, dettata dalla volontà di un posizionamento baricentrico strategico rispetto agli ospedali serviti - Molinette, CTO, Regina Margherita, Sant'Anna e Mauriziano - e dall'esigenza di disporre di un luogo di dimensioni tali da consentire la sicurezza aereonautica.

Il temporaneo trasferimento di sede è stato predisposto dal Servizio Regionale di Elisoccorso, con il supporto e le competenze del gestore dell'elisuperficie CTO, degli operatori aeronautici Airgreen e Babcock per la redazione dell'analisi dei rischi e delle procedure autorizzative. Un iter poi completato grazie alla fattiva collaborazione della Direzione Operazioni Volo Torino dell'Enac, che, in considerazione delle esigenze manifestate e della pubblica utilità dell'attività svolta, ha fornito in ogni fase il pieno supporto. (ANSA).