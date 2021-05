Covid: in Piemonte 346 positivi, 17 morti e +690 guariti

(ANSA) - TORINO, 10 MAG - In Piemonte, oggi sono 346 i casi positivi al Covid riportati nel bollettino dell'Unità di crisi della Regione, 17 i morti, + 690 i guariti. Lieve aumento dei ricoverati in terapia intensiva, +2 rispetto a ieri, in totale sono 161; negli altri reparti numero invariato, 1680.

Il tasso di positività è del 2,5% rispetto ai 13.744 tamponi diagnostici processati (8.797 antigenici). Le persone in isolamento domiciliare sono 11.285. Da inizio pandemia in Piemonte ci sono stati 356.359 casi positivi, 11.421 decessi, 331.812 guariti. (ANSA).