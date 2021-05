Bandiere blu: in Piemonte Cannero e Gozzano, esclusa Arona

(ANSA) - TORINO, 10 MAG - Anche il Piemonte, famoso per le montagne, ha le sue Bandiere blu, l'iniziativa organizzata dalla ong danese Fee, Foundation for Environmental Education, simbolo della sostenibilità ambientale. Sono due quelle assegnate quest'anno: Cannero Riviera nella provincia del Vco e Gozzano per Novara. Esclusa quest'anno la spiaggia delle Rocchette, da sempre fiore all'occhiello di Arona (Novara), la cui amministrazione "si riserva di compiere ogni possibile passo per chiarire con la Fee, e lavorare da subito affinché il giudizio sulle acque del lido da sufficiente diventi eccellente - afferma il sindaco Federico Monti - in modo che, già dal prossimo anno, si possa riottenere la prestigiosa Bandiera Blu".

L'esclusione dalla Bandiera Blu è stata accolta "con immenso dispiacere" dal primo cittadino, che ricorda gli sforzi fatti per "migliorare le condizioni della spiaggia" delle Rocchette, con riqualificazioni e miglioramenti strutturali, nonché "l'enorme lavoro di bonifica del lago e non solo". (ANSA).