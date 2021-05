Riapre il Teatro Regio, protestano lavoratori spettacolo

(ANSA) - TORINO, 09 MAG - Protesta dei lavoratori dello spettacolo, a Torino, in occasione della riapertura del Teatro Regio, dove nel pomeriggio va in scena La Traviata. I manifestanti hanno chiuso con del nastro rosso e bianco le entrate del teatro, nella centralissima piazza Castello, per chiedere "continuità di reddito e formazione retribuita e permanente". "Noi lavoratori della cultura, dell'arte e dello spettacolo siamo in presidio per chiedere solidarietà e partecipazione alla società civile - spiegano i manifestanti -. Siamo davanti al Regio perché non c'è nessuna ripartenza che si possa dirsi dignitosa se non è inclusiva per tutti. Infatti ci sono ancora precari che continuano ad essere invisibili nonostante i proclami di questa nuova falsa ripartenza". I lavoratori dello spettacolo chiedono che i "teatri riaprano, ma non alle indegne condizioni di sempre". (ANSA).