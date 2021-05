Giro: al via la seconda tappa, da Stupinigi a Novara

(ANSA) - TORINO, 09 MAG - Ha preso il via dalla Palazzina di Caccia di Stupinigi, residenza sabauda patrimonio Unesco alle porte di Torino, la seconda tappa del 104esimo Giro d'Italia.

Dopo la maglia rosa di Filippo Ganna nella cronometro di ieri a Torino, i 184 ciclisti in gara si dirigeranno a Novara, lungo un percorso pianeggiante di 179 chilometri. Qualche sali e scendi solo nella parte centrale con il primo Gpm del Giro in località Montechiaro d'Asti, quarta categoria al chilometro 95.

Frazione dunque favorevole ai velocisti, con probabile arrivo in volata. "Abbiamo dormito bene, vediamo come viene fuori questa tappa", dice ai microfoni di Rai Sport Ganna, che ieri ha centrato il quarto successo consecutivo in altrettante crono della corsa rosa battendo un altro italiano, Edoardo Affini. A completare il podio il norvegese norvegese Foss. Una grande festa, di fronte a un pubblico elogiato per avere rispettato le misure anti Covid, tra mascherine, disinfettante e distanziamento. (ANSA).